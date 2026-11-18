«Спиной друг к другу»: Захарова раскрыла, что объединяет Россию и Китай
Захарова заявила о совместной роли РФ и Китая в сохранении стабильности в мире
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Россия и Китай выступают за общие международные принципы и вместе влияют на сохранение стабильности в мире. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире авторской программы на радио Sputnik.
Дипломат напомнила о словах председателя КНР Си Цзиньпина, который несколько лет назад сравнил взаимодействие Москвы и Пекина с положением двух союзников, стоящих спиной друг к другу в борьбе за многополярный мир. По мнению Захаровой, эта формулировка точно отражает характер отношений двух государств.
«Россия и Китай отстаивают единые ценности, единые подходы на международной арене», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она добавила, что обе страны осознают ответственность, которую несёт их статус ядерных держав. Москва и Пекин располагают значительными возможностями в экономике, финансах, технологиях и оборонной промышленности. Их позиция, считает дипломат, служит ориентиром для многих государств и помогает сдерживать международную нестабильность.
Захарова также заявила, что без участия России и Китая голос стран, выступающих за соблюдение международного права, был бы значительно слабее. По её словам, именно эти государства напоминают о необходимости уважать суверенитет, границы и принципы, закреплённые в Уставе ООН.
Российско-китайское партнёрство подкрепляется не только общими политическими заявлениями, но и совместными проектами. Так, 18 ноября Life.ru сообщил о переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина по вопросам научного и образовательного сотрудничества. Лидеры РФ и КНР обсудили развитие совместных университетских программ и укрепление взаимодействия в сфере науки и технологий.
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