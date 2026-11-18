Одинаковые по цвету и орнаменту галстуки Владимира Путина и Си Цзиньпина могут свидетельствовать о тщательной подготовке встречи российского и китайского лидеров. Даже такие мелкие детали дипломатического протокола говорят об особом характере отношений Москвы и Пекина, объяснил Life.ru эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк.

По словам специалиста, торжественный приём Путина в Шэньчжэне был организован с особым вниманием к деталям. Российского лидера встретили красной ковровой дорожкой и почётным караулом, однако не меньшее значение Кобелюк придал внешнему виду президентов.

То, что Путина встречает почётный караул, то, что у них с Си Цзиньпином даже галстуки подобраны по цвету и по орнаменту — обратите внимание. У них по орнаменту даже одежда подобрана. Это о чём говорит? Это говорит о том, что их группы, которые готовили эту встречу, настолько близко и тесно общаются, что они могут даже такие детали в протоколе прописывать. Алексей Кобелюк Эксперт по переговорам и деловому протоколу

Кобелюк убеждён, что приём подчёркивает особый характер российско-китайских отношений. По его мнению, речь идёт не просто о формальном приветствии участника международного форума, а о демонстрации дружбы и партнёрства. Специалист обратил внимание и на радостные лица участников церемонии, а также на то, кто именно встречал российского президента у трапа самолёта.

Как ранее сообщал Life.ru, в аэропорту Путина приветствовал Цай Ци — член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, занимающий одно из высших мест в партийной иерархии КНР. Кобелюк считает, что уровень встречающего лица служит дипломатическим сигналом и показывает значимость российского лидера для Пекина.

При этом, по оценке протоколиста, Путин приехал в Китай не только ради участия в саммите АТЭС. Впереди у него трёхсторонние переговоры с Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Именно поэтому российский лидер, считает Кобелюк, воспринимается принимающей стороной как важнейший партнёр, а не рядовой участник форума.

Эксперт напомнил, что нынешний визит Путина в Китай стал уже вторым в 2026 году. Впервые за этот год российский президент приезжал в Пекин в мае. Частоту подобных контактов Кобелюк связывает с масштабом двустороннего сотрудничества. Он отметил, что китайские товары занимают значительное место на российском рынке — от автомобилей и бытовой техники до одежды. При этом Москва обладает ресурсной базой, которая представляет интерес для Пекина.

По мнению специалиста, экономические, территориальные, технологические и военно-промышленные возможности двух государств позволяют им выстраивать долгосрочное стратегическое партнёрство. Он считает, что Россия и Китай способны усиливать своё влияние на мировых рынках, в том числе конкурируя с европейскими странами и США. Важную роль в этом процессе, по его словам, играет сочетание российских природных ресурсов и китайских технологий.

Кобелюк также обратил внимание на сходство политических подходов Москвы и Пекина, которое он видит в согласованности действий руководства и законодательных органов. По мнению эксперта, такая предсказуемость позволяет двум странам выстраивать отношения на длительную перспективу. Дополнительным фактором сближения он назвал взаимный безвизовый режим и заинтересованность сторон в дальнейшем увеличении товарооборота.

Отдельно протоколист оценил перспективы Дональда Трампа на предстоящих переговорах. Он предположил, что Путин и Си Цзиньпин будут воспринимать американского президента как «хромую утку» — политика, влияние которого постепенно ослабевает к концу срока полномочий. По мнению Кобелюка, последние события в Конгрессе США ограничивают возможности Трампа проводить прежнюю политическую линию. При этом эксперт считает, что российское и китайское руководство располагает более длительным горизонтом планирования.

В завершение Кобелюк подчеркнул, что в восточной дипломатической традиции торжественность встречи отражает отношение не только к самому гостю, но и к государству, которое он представляет. Поэтому почётный караул, уровень встречающих официальных лиц, согласованные детали одежды и общая атмосфера приёма, по его оценке, стали сигналом международному сообществу о значимости российско-китайского партнёрства.

«Ничего удивительного в том, что Путину выражают такое почтение: на Востоке встреча на самом высшем уровне демонстрирует отношение не только к лидеру лично, но и ко всей стране. Это сигнал всему миру», — заключил протоколист.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия, Китай и США готовят совместное заявление по итогам встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина, однако окончательное согласование документа ещё продолжается. По словам Ушакова, Москва и Пекин уже обменялись предложениями и ожидают реакции Вашингтона.