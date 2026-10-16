«Спохватились слишком поздно»: Захарова ответила Японии на протест из-за запроса РФ по главе МУС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Японии следовало раньше обратить внимание на действия Международного уголовного суда (МУС), а не ограничиваться протестом против российского запроса об экстрадиции его председателя Томоко Акане. Так дипломат прокомментировала позицию Токио на брифинге.

«Но в Токио спохватились-то слишком поздно. Я хотела бы сказать, что им бы следовало реагировать раньше на то, чем занимается МУС, и давать не только политическую, но и юридическую оценку всем этим поступкам, участникам этого псевдо-юридического института», — сказала Захарова.

По её словам, суд действует в интересах западных политических сил и используется как инструмент давления на неугодных лиц и государства. Дипломат отметила, что Японии стоило заранее обратить внимание на вопросы иммунитета высших должностных лиц, а не ждать выдачи МУС ордеров на «арест президента России и уполномоченного по правам несовершеннолетних».

«Что же они тогда не реагировали? Что же они не действовали упредительно? Что же они не реагировали тогда, когда вся эта тема обсуждалась? Совершенно непонятно, на что рассчитывали и Томоко Акане, и остальная, так называемая, восьмёрка», — добавила представитель МИД.

Захарова также назвала МУС «псевдонародной» и «квазиюридической» структурой. По её оценке, применение двойных стандартов и политизированный подход дискредитируют международное уголовное правосудие и нарушают нормы международного права, а также положения Римского статута.

Ранее Япония выразила протест против запроса России об экстрадиции Акане и ещё восьми представителей МУС. Токио назвал действия Москвы в отношении сотрудников суда неприемлемыми. Российский запрос связан с делом об ордерах МУС на «арест граждан России, включая Владимира Путина». Генеральная прокуратура России направила в Нидерланды и ряд других стран запросы о заключении под стражу и выдаче девяти представителей Международного уголовного суда. Все они ранее были заочно осуждены в РФ и объявлены в международный розыск.