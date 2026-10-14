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Регион
Опубликовано 14 октября, 13:38

«Спокойнее не будет»: Песков предупредил о непростом времени для энергетической отрасли

Песков предупредил, что спокойнее в энергетике в ближайшее время не станет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Энергетическую отрасль впереди ожидает непростой период, и рассчитывать на скорое затишье не приходится. Такой прогноз озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей медиаконкурса «Энергия пера».

«Грядущее время не обещает быть спокойнее, поэтому работы у вас будет еще больше и, соответственно, конкурс будет ещё интереснее», — сказал представитель Кремля.

При этом представитель Кремля не уточнил, какие именно изменения ожидает в отрасли. Конкретных прогнозов относительно стоимости нефти, газа или возможных перебоев с поставками он также не приводил.

Конкурс «Энергия пера» объединяет журналистов, блогеров и сотрудников пресс-служб, работающих с энергетической тематикой. Его участники освещают события в топливно-энергетическом комплексе и развитие отрасли.

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Больше новостей о мировых энергетических рынках, поставках нефти и газа — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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