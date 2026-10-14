«Спокойнее не будет»: Песков предупредил о непростом времени для энергетической отрасли

Энергетическую отрасль впереди ожидает непростой период, и рассчитывать на скорое затишье не приходится. Такой прогноз озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей медиаконкурса «Энергия пера».

«Грядущее время не обещает быть спокойнее, поэтому работы у вас будет еще больше и, соответственно, конкурс будет ещё интереснее», — сказал представитель Кремля.

При этом представитель Кремля не уточнил, какие именно изменения ожидает в отрасли. Конкретных прогнозов относительно стоимости нефти, газа или возможных перебоев с поставками он также не приводил.

Конкурс «Энергия пера» объединяет журналистов, блогеров и сотрудников пресс-служб, работающих с энергетической тематикой. Его участники освещают события в топливно-энергетическом комплексе и развитие отрасли.

Ранее Life.ru рассказывал о сохраняющейся нестабильности на мировом нефтяном рынке. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что участники мониторингового комитета ОПЕК+ констатировали дефицит предложения и высокую волатильность рынка.