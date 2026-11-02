Россиянку сняли с рейса из Антальи в Санкт-Петербург после спора с бортпроводниками о том, где должна находиться ручная кладь. Муж и дочь пассажирки решили покинуть самолёт вместе с ней, а новые билеты, по словам женщины, обошлись семье почти в 300 тысяч рублей. Об этом сообщает TourDom.

Инцидент произошёл 27 октября. Пассажирка рассказала изданию, что семья возвращалась из Турции домой с небольшими рюкзаками размером около 30×30×10 сантиметров. В них находились документы, деньги и лекарства.

По словам женщины, бортпроводники потребовали переложить рюкзаки с места под впереди стоящими креслами на багажную полку. Свободное пространство, как утверждает туристка, оставалось только в хвосте салона. Она также заявила, что во время предыдущего перелёта той же авиакомпанией 17 октября такие рюкзаки разрешили оставить под креслами.

Как утверждает пассажирка, к моменту дальнейшего разбирательства её муж уже переложил вещи туда, куда указал сотрудник авиакомпании, а сама женщина достала документы, кошелёк и лекарства. Тем не менее старший бортпроводник вызвал полицию, после чего туристку сняли с рейса. Муж и дочь решили не улетать без неё и также вышли из самолёта. Версия экипажа о причинах произошедшего пока неизвестна — TourDom направил запрос в Corendon Airlines.

Согласно опубликованным правилам Corendon Airlines для рейсов с кодами XC и XR, небольшая сумка размером до 40×30×20 сантиметров и весом до четырёх килограммов может перевозиться под креслом. При этом набор разрешённой ручной клади зависит от выбранного тарифа.

После произошедшего семье пришлось искать другой способ добраться до Петербурга. По словам пассажирки, им купили три билета Pegasus Airlines с пересадкой в Стамбуле примерно за 300 тысяч рублей. Оплатить их российской картой не удалось, поэтому деньги, как утверждает женщина, пришлось перевести незнакомому мужчине, который помог семье приобрести билеты. В итоге дорога домой заняла примерно на 12 часов больше запланированного.