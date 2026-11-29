Спор на 45 млрд евро: Как Украина рассорила Европу с Трампом
Ивлев заявил об обострении разногласий ЕС и США из-за финансирования Украины
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Обсуждение новой многомиллиардной программы финансовой поддержки Украины усилило противоречия между Евросоюзом и США. Кроме того, вопрос выделения средств Киеву спровоцировал обострение споров внутри самого европейского объединения, заявил в депутат Госдумы Леонид Ивлев.
Европейские государства расходятся во мнениях не только по вопросу дальнейшей поддержки Незалежной, но и по распределению средств будущего бюджета ЕС. Депутат объяснил ТАСС, что разногласия затрагивают как отношения отдельных стран с Брюсселем, так и взаимодействие с Вашингтоном.
Еврокомиссия предусмотрела в проекте бюджета на 2028–2034 годы резерв в размере 100 миллиардов евро для обслуживания займов, связанных с финансированием Украины. С 2025 года Брюссель привлекает заёмные средства для поддержки Киева, а проценты выплачивает из общеевропейского бюджета. Расходы на выплату процентов по уже привлечённым кредитам за следующие семь лет составят от 55 до 65 миллиардов евро.
Напомним, по итогам ноябрьского саммита председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что Венгрия, Чехия и Словакия не поддержали дополнительное финансирование Украины на 45 миллиардов евро в 2027 году. Лидеры европейских государств вернутся к обсуждению этого вопроса в декабре.