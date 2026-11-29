Обсуждение новой многомиллиардной программы финансовой поддержки Украины усилило противоречия между Евросоюзом и США. Кроме того, вопрос выделения средств Киеву спровоцировал обострение споров внутри самого европейского объединения, заявил в депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Европейские государства расходятся во мнениях не только по вопросу дальнейшей поддержки Незалежной, но и по распределению средств будущего бюджета ЕС. Депутат объяснил ТАСС, что разногласия затрагивают как отношения отдельных стран с Брюсселем, так и взаимодействие с Вашингтоном.

Еврокомиссия предусмотрела в проекте бюджета на 2028–2034 годы резерв в размере 100 миллиардов евро для обслуживания займов, связанных с финансированием Украины. С 2025 года Брюссель привлекает заёмные средства для поддержки Киева, а проценты выплачивает из общеевропейского бюджета. Расходы на выплату процентов по уже привлечённым кредитам за следующие семь лет составят от 55 до 65 миллиардов евро.