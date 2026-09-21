Спор за землю закончился выстрелом: Астраханец получил девять лет за убийство соседа
Астраханца приговорили к девяти годам за убийство соседа из-за земли
Обложка © СК РФ по Астраханской области
Жителя Астраханской области приговорили к девяти годам колонии общего режима за убийство 48-летнего соседа. Причиной расправы стал затянувшийся конфликт из-за земли, рассказали в пресс-службе СК РФ по региону.
Между сторонами регулярно возникали споры о границах участков, которые перерастали в скандалы. После очередной ссоры мужчина взял ружьё. Он выстрелил оппоненту в голову. Полученное ранение оказалось смертельным.
Тело погибшего позднее обнаружила его сожительница. Женщина вызвала полицию. К тому моменту стрелявший успел разобрать оружие на части и избавиться от него. Однако спустя два дня следователи установили его причастность к преступлению и задержали.
Суд признал фигуранта виновным и назначил ему девять лет лишения свободы в колонии общего режима.
Похожий конфликт произошёл в августе в подмосковном Солнечногорске. По версии следствия, 70-летний пенсионер заметил соседа на своём участке, после чего между мужчинами произошла ссора. Хозяин выстрелил из ружья, и потерпевший погиб.
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