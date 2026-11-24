Российским дзюдоистам важно не растерять свой потенциал после исторического успеха на юниорском первенстве мира. Об этом спортивный журналист Борис Ходоровский заявил в беседе с 360.ru.

«Важно, чтобы эти ребята не потерялись при переходе во взрослые соревнования. Потому что любое молодёжное или юниорское первенство мира — ступенька для того, чтобы перейти во взрослые соревнования», — подчеркнул эксперт.

По мнению Ходоровского, нынешние достижения молодых спортсменов особенно важны для российского дзюдо, которое сохраняло высокие амбиции даже в период ограниченного участия в международных турнирах. В это время внутри страны продолжали проводить соревнования и развивать спортивную подготовку.

«Пока Россия не присутствовала на международной арене, внутри страны спорт активно развивался, проходили всероссийские соревнования. Как только мировые первенства вернулись — все ждали побед», — отметил журналист.