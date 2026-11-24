Спортивный журналист назвал главную задачу после триумфа российских дзюдоистов в Ташкенте
Журналист Ходоровский: Дзюдоистам важно не потеряться после рекорда на ЧМ
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Российским дзюдоистам важно не растерять свой потенциал после исторического успеха на юниорском первенстве мира. Об этом спортивный журналист Борис Ходоровский заявил в беседе с 360.ru.
«Важно, чтобы эти ребята не потерялись при переходе во взрослые соревнования. Потому что любое молодёжное или юниорское первенство мира — ступенька для того, чтобы перейти во взрослые соревнования», — подчеркнул эксперт.
По мнению Ходоровского, нынешние достижения молодых спортсменов особенно важны для российского дзюдо, которое сохраняло высокие амбиции даже в период ограниченного участия в международных турнирах. В это время внутри страны продолжали проводить соревнования и развивать спортивную подготовку.
«Пока Россия не присутствовала на международной арене, внутри страны спорт активно развивался, проходили всероссийские соревнования. Как только мировые первенства вернулись — все ждали побед», — отметил журналист.
Напомним, российские юниоры завоевали два золота и серебро на ЧМ по дзюдо. Софья Захарова стала сильнейшей среди девушек в весовой категории до 48 килограммов. Ещё один чемпионский титул принёс команде Абдуллах Парчиев, победивший в мужских соревнованиях до 66 килограммов. Турнир проходил в Ташкенте.