«Способны защищать себя сами»: В МИД РФ оценили уход американских войск из Ирака

Россия приветствует завершение вывода американских войск и контингентов союзников США из Ирака. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, уход иностранных военных свидетельствует о способности иракской армии и силовых структур самостоятельно обеспечивать обороноспособность и национальную безопасность страны.

«Вывод войск из Ирака, что мы, безусловно, приветствуем, свидетельствует о том, что иракские армия и силовые структуры в состоянии самостоятельно решать вопрос укрепления обороноспособности государства и обеспечения национальной безопасности», — отметила Захарова.

Представитель МИД добавила, что Багдад способен самостоятельно противостоять террористическим угрозам, в том числе со стороны ИГИЛ*. Захарова также выразила уверенность, что Ирак сможет справляться с внутренними и внешними вызовами при взаимодействии с соседними государствами.

Международная коалиция во главе с США завершила вывод сил из Ирака 30 сентября. Последние подразделения и техника покинули авиабазу в Эрбиле, после чего Пентагон объявил о завершении операции «Непоколебимая решимость» в стране.

Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил завершение вывода и назвал многолетнюю американскую миссию в Ираке «очень дорогостоящей экскурсией в ад». При этом он допустил возвращение американских военных, если власти Ирака попросят Вашингтон о помощи.

Вторжение США и их союзников в Ирак началось 20 марта 2003 года. Вашингтон и Лондон обосновывали военную операцию прежде всего утверждениями о наличии у режима Саддама Хусейна оружия массового уничтожения, однако впоследствии его запасов обнаружено не было; ещё до начала войны инспекторы ООН сообщали, что не нашли доказательств возобновления запрещённых программ. Совбез ООН отдельного решения, прямо санкционировавшего вторжение, не принимал, а генсек организации Кофи Аннан позднее заявлял, что операция не соответствовала Уставу ООН. Режим Хусейна был свергнут, однако последующие годы сопровождались оккупацией, вооружённым сопротивлением и межконфессиональным насилием. Основной американский контингент покинул Ирак к концу 2011 года, но в 2014-м военные США вернулись в страну в рамках борьбы с ИГИЛ*.

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