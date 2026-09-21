«Справедливая Россия» набрала необходимые для прохождения в Госдуму 5%

Результат партии изменился по мере дальнейшего подсчёта голосов. Ранее после обработки более 95% протоколов политическая сила оставалась ниже необходимой отметки. Тогда её показатель составлял 4,96%.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, «Единая Россия» забирает 355 мандатов из 450 в Госдуме девятого созыва. Такой расклад после обработки 95,18% протоколов озвучила глава ЦИК Элла Памфилова. У КПРФ на этом этапе 40 мест, у ЛДПР — 25, у «Новых людей» — 20. В борьбе по федеральным спискам лидирует «Единая Россия» с 57,83% голосов. У КПРФ — 13,81%, у ЛДПР — около 8,97%, у «Новых людей» — 7,96%.