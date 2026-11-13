В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в убийстве собственной матери. Тело женщины обнаружили в чемодане на экологической тропе в посёлке Парголово. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, женщина пропала в начале ноября. Некоторое время её местонахождение оставалось неизвестным, пока на экотропе вдоль Юкковского ручья не обнаружили чемодан с телом погибшей.

Вскоре по подозрению в причастности к преступлению задержали 15-летнего сына женщины. Другие обстоятельства произошедшего, в том числе возможный мотив убийства, пока не раскрываются.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело. Следователям предстоит установить обстоятельства гибели женщины и проверить причастность несовершеннолетнего к преступлению.

Это не первый случай в Петербурге, когда расследование гибели женщины приводит правоохранителей к её сыну. Как писал Life.ru, в сентябре тело 64-летней петербурженки обнаружили в морозильной камере квартиры на Ленинском проспекте. Тогда 42-летний мужчина самостоятельно обратился к сотрудникам Росгвардии и сообщил об убийстве матери. По данным следствия, преступление произошло во время ссоры, а тело погибшей сын спрятал в квартире. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, назначили судебные экспертизы, включая психолого-психиатрическую.