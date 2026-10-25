Спрятали среди преступников: Экс-глава «Моссада» раскрыл тактику спасения агентов в Иране

Израильская разведка «Моссад» намеренно спровоцировала массовые задержания в Иране, чтобы спрятать своих настоящих агентов среди тысяч подозреваемых. Для этого спецслужба открыто показала кадры работы разведчиков на иранской территории. О необычной тактике рассказал бывший руководитель «Моссада» Давид Барнеа на конференции Priority Summit, передаёт Ynet.

Речь идёт о событиях июня 2025 года, когда началась 12-дневная война между Израилем и Ираном. В первый день операции «Народ как лев» израильская разведка выпустила официальный ролик со своим логотипом, продемонстрировав деятельность агентов внутри Исламской Республики. По словам Барнеа, публикация должна была заставить местные спецслужбы начать масштабную охоту на шпионов.

Расчёт строился на том, что иранские силовики задержат столько людей, что отличить настоящих разведчиков от случайных подозреваемых станет практически невозможно. Барнеа утверждает, что уже на второй день боевых действий под арест попала 21 тысяча человек. Впоследствии всех задержанных, по его версии, отпустили, включая возможных сотрудников израильской разведки.

Экс-глава «Моссада» также рассказал, что некоторые жители Ирана, задержанные или казнённые по обвинению в работе на Израиль, вообще не имели отношения к его ведомству. При этом, как утверждает Барнеа, 99,9% агентов разведки ни разу не были разоблачены.

Более того, участвовавшие в операции сотрудники «Моссада», по словам бывшего руководителя, до сих пор живут в Тегеране. О предстоящем нападении они знали за несколько недель до начала боевых действий, тогда как даже израильские военные лётчики первоначально не были посвящены в планы командования. Каждого агента Барнеа утверждал лично.

На той же конференции он поделился подробностями операции против ливанского движения «Хезболла», в ходе которой в сентябре 2024 года массово взорвались пейджеры. Перед атакой, как рассказал Барнеа, разведка провела сотни испытаний на манекенах, имитирующих человеческое тело. Он утверждает, что неоднократно требовал уменьшить количество взрывчатки, чтобы снизить риск для окружающих.

Последствия подрыва устройств бывший разведчик разделил на три составляющие: физические потери среди участников «Хезболлы», падение боевого духа и страх перед новыми атаками.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании в Иране предполагаемых агентов «Моссада», у которых, по информации местных спецслужб, обнаружили 200 килограммов взрывчатки и комплектующие для 23 беспилотников. Операция прошла в июне 2025 года на фоне вооружённого противостояния двух стран.