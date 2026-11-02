В США разработали необычные чернила, позволяющие делать татуировки невидимыми и вновь проявлять их с помощью ультрафиолетового фонарика. Новая технология PhotoTat создана исследователями Университета Колорадо в Боулдере.

В основе разработки лежат специальные красители, заключённые в микроскопические сферы из полиметилметакрилата (ПММА) — материала, похожего на плексиглас и применяемого в медицинских технологиях, включая дермальные филлеры. В обычном состоянии пигменты практически незаметны, однако под воздействием ультрафиолета приобретают яркие оттенки синего, пурпурного и жёлтого. Смешивая их, можно получать многоцветные изображения, которые остаются видимыми в течение нескольких часов. Чтобы снова спрятать рисунок, достаточно направить на него яркий светодиодный фонарик.

Ведущий автор исследования Карсон Брунс сравнил работу PhotoTat с выключателем, позволяющим управлять внешним видом нательного изображения. По его словам, человек сможет проявить узор перед вечеринкой, а затем сделать его незаметным перед посещением родственников или важной деловой встречей. При этом краситель не удаляется из кожи, а лишь меняет свои оптические свойства.

Учёный решил лично испытать изобретение, несмотря на отсутствие разрешения на массовое применение таких составов. Для эксперимента он использовал уже имевшуюся на ноге татуировку с чёрными контурами рыбьей чешуи, заполнив их новой краской. После воздействия ультрафиолета отдельные элементы становятся красными, оранжевыми и синими, напоминая разноцветную чешую русалки.

Однако у технологии пока есть существенные ограничения. Доцент кафедры химии Ноттингемского университета Мириам О'Дуилл предупредила, что солнечные лучи тоже содержат ультрафиолет и способны непреднамеренно проявлять изображение, если кожа не защищена солнцезащитным средством. При комнатном освещении цвета постепенно исчезают в течение нескольких дней. Кроме того, синий пигмент после 10–100 циклов активации может разрушаться, оставляя постоянный фиолетовый след.

Главным препятствием для широкого использования PhotoTat остаётся необходимость полноценных испытаний на токсичность и безопасность. По оценке О'Дуилл, этот процесс может занять несколько лет, поэтому ждать появления новинки в обычных тату-салонах пока рано.

Между тем британский стартап CipherX представил другую технологию нанесения постоянных рисунков без традиционной тату-машинки. Вместо привычной иглы компания использует одноразовый пластырь с сотнями микроскопических шипов, изготовленных из углеродного красителя и специального биополимера. После закрепления на коже микроиглы постепенно растворяются, оставляя пигмент в нужных точках.

Через 15 минут приспособление снимают, а получившееся изображение продолжает темнеть в течение следующих 48 часов. Разработчики утверждают, что процедура практически безболезненна, не сопровождается кровотечением и минимально повреждает окружающие ткани. Стоимость одной такой миниатюрной татуировки составляет около 50 фунтов стерлингов.

Ранее Life.ru рассказывал о девушке-бодибилдерше из Владивостока, которая получила серьёзные ожоги при удалении татуировки. Лидия обратилась в салон Mknk Laser, чтобы свести рисунок на левой руке. Во время процедуры она почувствовала резкую боль, однако мастер заверил, что такая реакция нормальна. Позднее на коже появились пузыри, которые за сутки превратились в крупные волдыри, а конечность сильно опухла. Врачи диагностировали лучевые ожоги первой и второй степени, местами доходившие до третьей.