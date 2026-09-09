Спускает всё в первый же день: Экономист назвала главные ошибки родителей в денежном вопросе

Карманные деньги — это не просто сумма на покупку сладостей, а первый серьезный «тренажёр» для взрослой финансовой жизни. Но как правильно внедрить такую практику, чтобы ребенок не тратил всё в первый же день? Экономист Ольга Чурилова в беседе с Kp.ru. объяснила, почему наличные работают лучше карт, зачем нужно ограничивать периоды выплат и почему оплачивать пятерки в дневнике — это педагогическая ошибка.

Чурилова считает, что карманные расходы служат инструментом для обучения финансовой грамотности. По мнению специалиста, подход к выдаче средств должен меняться вместе с возрастом школьника.

Для первоклассников предпочтительны ежедневные выплаты, с годами интервалы стоит увеличивать до еженедельных или ежемесячных. Если подросток постоянно тратит выделенную сумму раньше времени, не стоит спешить с увеличением периода. Пусть это станет «тренажёром взрослой финансовой жизни», где требуется планировать собственный бюджет.

Эксперт настаивает на старте с наличных купюр. Это помогает визуализировать процесс расходования ресурсов: дети видят, что количество банкнот уменьшается. Пластиковые карты создают иллюзию бесконечного источника, поэтому переходить на безналичный расчет лучше позднее, параллельно изучая банковское приложение.

Что касается успеваемости, платить за пятерки категорически не рекомендуется. Финансовая мотивация может подвести, если у семьи наступят трудные времена.

«Учиться за деньги нельзя!» — подчёркивает Ольга Чурилова. Образовательный процесс требует иного стимула, нежели обычная коммерческая сделка.

При этом труд по дому может оплачиваться, но лишь частично. Существуют базовые обязанности, которые выполняются бесплатно. За любую дополнительную помощь, например, присмотр за младшими членами семьи, допустимо поощрять юного помощника, чтобы стимулировать желание помогать близким.

Ранее Life.ru рассказывал, почему финансовую грамотность стоит прививать детям уже с 3–5 лет. Специалисты отмечали, что первые навыки обращения с деньгами формируются ещё до появления собственной банковской карты: ребёнку важно учиться различать желания и потребности и принимать простые финансовые решения.