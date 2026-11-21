Клеопатра оказалась популярнее списка богатейших россиян среди читателей «Рувики». Статья о последней царице Древнего Египта собрала почти 1,5 миллиона просмотров и заняла первое место в рейтинге посещаемости энциклопедии за 2026 год, пишет РИА «Новости».

Впрочем, историческая тематика оказалась не единственной, привлёкшей массовое внимание. Второе место досталось статье о лексикологии и фразеологии, которая собрала более 1,2 миллиона визитов. Интерес к языку оказался выше, чем к материалам о современных цифровых индустриях: обзор киберспорта за 2026 год занял третью позицию с 961,7 тысячи посещений.

В первой пятёрке также оказались сведения об объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО — 872,2 тысячи визитов — и Google с результатом 721,2 тысячи. Статья о «ВКонтакте» набрала 704,3 тысячи просмотров и расположилась на шестом месте. Оставшиеся позиции заняли материалы об арктическом топливе (683,7 тысячи), богатейших бизнесменах России (659,8 тысячи) и слове «краш» в молодёжном сленге (634,8 тысячи). Десятку замкнула публикация о четвёртом сезоне шоу «Титаны. Битва сезонов», которую открыли 555 тысяч раз.

А ранее Кембриджский словарь назвал словом 2026 года английское human — «человек» или «человеческий». Составители объяснили необычный выбор стремительным развитием искусственного интеллекта, из-за которого граница между возможностями людей и машин становится всё менее очевидной. По мнению лексикографов, появление продвинутых чат-ботов заставило общество заново задуматься о том, что именно делает человека человеком.