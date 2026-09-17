Спутники засекли в Китае загадочный корабль для четырёх беспилотных субмарин

На китайской верфи в Шанхае строят необычное судно, которое может стать первым специализированным кораблём для перевозки, запуска и приёма гигантских беспилотных подводных аппаратов. К такому выводу пришли эксперты Naval News после изучения нескольких спутниковых снимков.

По их оценке, конструкция судна рассчитана на запуск, подъём и обслуживание беспилотных подводных аппаратов класса XXLUUV — особо крупных необитаемых подводных платформ. Перед кормовым доком расположен большой закрытый ангар, где предположительно могут размещаться до четырёх таких аппаратов.

Главная особенность судна — кормовая система с массивной платформой, которую можно опускать ниже корпуса при помощи 12 вертикальных подъёмных механизмов. Аналитики полагают, что это позволит спускать беспилотники на воду и поднимать их обратно для обслуживания.

Ранее в Китае уже замечали на испытаниях два типа особо крупных подводных дронов длиной примерно 35 и 45 метров. Они значительно превосходят по размерам американский беспилотный подводный аппарат Orca, однако их точные характеристики и назначение Пекин официально не раскрывал.

В Naval News считают, что новый корабль может выполнять функции плавучей базы: перевозить подводные аппараты, обслуживать их и обеспечивать их применение далеко от берега. При этом китайские власти пока не сообщали ни название строящегося судна, ни его будущего оператора, ни задачи, для которых оно предназначено.

Ранее Life.ru писал о проекте китайского танка нового поколения с ядерной силовой установкой и рельсовой пушкой. Концепцию представили китайские военные исследователи, предложив объединить на одной платформе атомный источник энергии и электромагнитное вооружение. Проект пока остаётся на стадии концепции и показывает одно из направлений, в которых Китай изучает перспективные военные технологии.