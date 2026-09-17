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Опубликовано 17 сентября, 15:25

Спутники засекли в Китае загадочный корабль для четырёх беспилотных субмарин

В Китае заметили строительство корабля для гигантских подводных дронов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На китайской верфи в Шанхае строят необычное судно, которое может стать первым специализированным кораблём для перевозки, запуска и приёма гигантских беспилотных подводных аппаратов. К такому выводу пришли эксперты Naval News после изучения нескольких спутниковых снимков.

По их оценке, конструкция судна рассчитана на запуск, подъём и обслуживание беспилотных подводных аппаратов класса XXLUUV — особо крупных необитаемых подводных платформ. Перед кормовым доком расположен большой закрытый ангар, где предположительно могут размещаться до четырёх таких аппаратов.

Главная особенность судна — кормовая система с массивной платформой, которую можно опускать ниже корпуса при помощи 12 вертикальных подъёмных механизмов. Аналитики полагают, что это позволит спускать беспилотники на воду и поднимать их обратно для обслуживания.

Ранее в Китае уже замечали на испытаниях два типа особо крупных подводных дронов длиной примерно 35 и 45 метров. Они значительно превосходят по размерам американский беспилотный подводный аппарат Orca, однако их точные характеристики и назначение Пекин официально не раскрывал.

В Naval News считают, что новый корабль может выполнять функции плавучей базы: перевозить подводные аппараты, обслуживать их и обеспечивать их применение далеко от берега. При этом китайские власти пока не сообщали ни название строящегося судна, ни его будущего оператора, ни задачи, для которых оно предназначено.

Китай впервые успешно посадил на сушу возвращаемую ракету
Китай впервые успешно посадил на сушу возвращаемую ракету

Ранее Life.ru писал о проекте китайского танка нового поколения с ядерной силовой установкой и рельсовой пушкой. Концепцию представили китайские военные исследователи, предложив объединить на одной платформе атомный источник энергии и электромагнитное вооружение. Проект пока остаётся на стадии концепции и показывает одно из направлений, в которых Китай изучает перспективные военные технологии.

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Александра Мышляева
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