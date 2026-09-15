Выстрел на 450 км: В Китае задумали создать ядерный танк с рельсовой пушкой

Китайские военные исследователи предложили концепцию тяжёлого танка нового поколения с ядерной силовой установкой и электромагнитной рельсовой пушкой. О проекте пишет South China Morning Post со ссылкой на исследование в журнале Acta Armamentarii.

Концепция предполагает создание бронемашины массой около 60 тонн. В наиболее продвинутой версии её планируют оснастить малым модульным реактором класса 10 МВт.

Основным вооружением должен стать рельсотрон мощностью 50 МДж. Расчётная дальность поражения целей для такой системы достигает 450 километров, а переход к полностью ядерной версии исследователи рассматривают после 2045 года.

При этом специалисты указывают на серьёзные технические препятствия. В частности, разработчикам предстоит решить проблему миниатюризации реактора, его защиты и охлаждения, не выйдя за жёсткие ограничения по массе и габаритам.

Дополнительные вопросы вызывает безопасность экипажа при размещении ядерной установки внутри пилотируемой бронемашины. Поэтому эксперты допускают, что подобные технологии окажутся практичнее на тяжёлых беспилотных платформах с лазерным или микроволновым вооружением.

Ранее Life.ru рассказывал о новом китайском танке следующего поколения, который заметили при перевозке на полигон. По данным Military Watch Magazine, машина может весить около 60 тонн и получить более мощное вооружение по сравнению с Type 100.