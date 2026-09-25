Сразу 13 за неделю: МО назвало населённые пункты, перешедшие под контроль ВС РФ

Российские войска за минувшую неделю, по данным Минобороны РФ, установили контроль над 13 населёнными пунктами в зоне СВО. Об этом сообщили в военном ведомстве 25 сентября.

Восемь из них находятся в Харьковской области, где действуют подразделения группировки «Север». Ещё три населённых пункта, как заявили в МО РФ, перешли под контроль группировки «Центр» в ДНР и два — группировки «Восток» в Запорожской области.

«На прошедшей неделе в результате активных и решительных действий взяты под контроль населённые пункты Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково Харьковской области», — говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, подразделения «Центра» установили контроль над Марьевкой, Гулево и Добропольем (Малым) в ДНР. Группировка «Восток» взяла Зелёную Диброву и Светлую Долину в Запорожской области. Сообщения об отдельных населённых пунктах в течение недели также публиковались Минобороны РФ.

Ранее Life.ru писал, что группировка «Север» взяла под контроль Польную и Новоалександровку в Харьковской области. В Минобороны тогда сообщали о продолжении действий российских подразделений на этом направлении.