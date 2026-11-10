В ночь на 10 ноября жители Киева, Житомира, Винницы и Днепра сообщили о толчках, от которых в домах дрожали стены. По словам очевидцев, в некоторых квартирах от вибрации открывались двери и сыпалась штукатурка, передаёт УНИАН.

Украинцы пишут о дребезжании посуды в домах Днепра и Черкасс. Авторы канала также написали о взрывах в Киеве, Житомире и Виннице. В сводке Главного центра специального контроля Украины нет записи о землетрясении за эту ночь. Соответствующего события нет и в открытом списке ощутимых землетрясений Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.