Сразу два человека провалились под лёд за день в Подмосковье, в том числе ребёнок
Прохожий спас провалившегося под лёд 14-летнего подростка в Дмитрове
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В подмосковном Дмитрове прохожий бросился в ледяную воду и спас 14-летнего подростка, провалившегося под лёд. Обоих госпитализировали с общим переохлаждением, сообщает Mash.
Инцидент произошёл 29 ноября у берега Инженерного пруда. Крики ребёнка услышал 46-летний мужчина, который поспешил ему на помощь. После спасения подростка очевидцы вызвали скорую.
Ещё один подобный случай произошёл в тот же день в Орехово-Зуеве. Мужчина во время прогулки вышел на тонкий лёд у берега и оказался в воде. Ему удалось самостоятельно выбраться. Сейчас пострадавший находится в больнице.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Твери спасатели извлекли из Волги тело мужчины. После обнаружения погибшего следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.
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