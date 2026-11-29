В подмосковном Дмитрове прохожий бросился в ледяную воду и спас 14-летнего подростка, провалившегося под лёд. Обоих госпитализировали с общим переохлаждением, сообщает Mash.

Инцидент произошёл 29 ноября у берега Инженерного пруда. Крики ребёнка услышал 46-летний мужчина, который поспешил ему на помощь. После спасения подростка очевидцы вызвали скорую.

Ещё один подобный случай произошёл в тот же день в Орехово-Зуеве. Мужчина во время прогулки вышел на тонкий лёд у берега и оказался в воде. Ему удалось самостоятельно выбраться. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Твери спасатели извлекли из Волги тело мужчины. После обнаружения погибшего следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.