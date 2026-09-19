Сразу три цели: «Герани» стёрли с лица земли центры снабжения ВСУ в двух областях Украины
«Герани-4» поразили три логистических центра ВСУ в двух областях Украины
Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань-4 Сикер» по трём логистическим центрам в Одесской и Харьковской областях. Кадры поражения объектов опубликовало Минобороны РФ.
«Герани-4» поразили логистические центры ВСУ в двух областях. Видео © Пресс-служба Минобороны России
По данным ведомства, два центра находились в районах населённых пунктов Дачное и Усатово Одесской области, ещё один — в районе Коммунара Харьковской области.
На опубликованных кадрах запечатлены моменты ударов беспилотников по обнаруженным объектам. Дополнительные сведения о характере повреждений и возможных пострадавших ведомство не приводит.
Российские военные в сентябре неоднократно сообщали о применении «Гераней-4 Сикер» по объектам украинской логистики. Ранее такие беспилотники применялись, в частности, по логистическим центрам и транспортной инфраструктуре в Одесской, Николаевской и других областях.
Ранее Минобороны России сообщило, что за сутки российские войска поразили в 142 районах объекты снабжения, производства беспилотников и транспортную инфраструктуру ВСУ, а также склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества. Удары наносились авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией, в том числе по пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.
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Обложка © Пресс-служба Минобороны России