«‎Сразу уходите!» Тюменский губернатор обратился к жителям из-за угрозы с воздуха

В Тюменской области утром 16 октября ввели режим беспилотной опасности. Жителей региона призвали сохранять спокойствие, внимательно следить за обстановкой и соблюдать меры безопасности. Соответствующее предупреждение опубликовал губернатор Александр Моор в своих социальных сетях.

Глава региона пояснил, что решение носит профилактический характер и направлено на предотвращение возможных угроз. Само объявление специального режима не означает, что на территории области уже зафиксирована атака беспилотников.

«Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — обратился Моор к жителям.

Губернатор также напомнил о действующих ограничениях на распространение информации, связанной с беспилотной опасностью. В частности, запрещено размещать в интернете фотографии и видеозаписи дронов, обнаруженных обломков и работы средств противовоздушной обороны. За нарушение предусмотрена ответственность.

Особую осторожность необходимо проявлять при обнаружении фрагментов летательных аппаратов. Приближаться к ним и пытаться самостоятельно осматривать находки опасно для жизни. Жителям рекомендуют ориентироваться на официальные сообщения властей и экстренных служб.

Ранее Life.ru сообщал о введении режима беспилотной опасности во всех регионах Уральского федерального округа. Тогда ответственные службы перевели в состояние повышенной готовности, а население призвали не поддаваться панике. При обнаружении подозрительных объектов гражданам также рекомендовали обращаться по единому номеру 112.