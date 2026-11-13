Мужчины, которые во время гуманитарной операции покинули Алешки Херсонской области и отправились на подконтрольную Киеву территорию, могут столкнуться с мобилизацией. Действующее украинское законодательство не предусматривает для них автоматической отсрочки. Об этом в эфире телеканала «Рада» рассказал депутат Верховной рады Сергей Козырь.

По словам парламентария, военнообязанных граждан, прибывающих с территорий под контролем России, могут направить на военно-врачебную комиссию, после чего решить вопрос об их призыве.

Чтобы дать таким людям время на обустройство, Козырь предложил ввести 90-дневную отсрочку. За три месяца эвакуированные смогут найти жильё, устроить детей и попытаться трудоустроиться на предприятие, предоставляющее своим сотрудникам бронь от мобилизации.

«Мы их встречаем и сразу вручаем повестку: через 90 дней вы должны явиться», — описал депутат предлагаемый порядок.

Однако такая отсрочка пока не действует. Подготовленный при участии Козыря законопроект № 16034 зарегистрировали ещё 4 сентября, но документ по-прежнему рассматривается профильным комитетом Верховной рады.

При этом даже предложенные три месяца не гарантируют освобождения от службы. Если мужчина не получит законного основания для отсрочки, ему придётся пройти предусмотренные законодательством процедуры.

«Если нет — пошёл на ВЛК, и там уже определять дальше: либо он идёт защищать страну, либо где-то работает», — пояснил Козырь.