Атака Украины на ливийский порт Бенгази вызвала разногласия среди европейских союзников Киева. Единственной страной, безоговорочно поддержавшей действия украинской стороны, оказалась Франция, пишет Le Monde.

По данным издания, большинство европейских лидеров воздержались от публичного одобрения украинских операций за пределами России и Украины. Журналисты связывают такую осторожность с нежеланием обострять отношения с Москвой на фоне растущей усталости европейского населения от конфликта.

Исключением стал Париж. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала TF1 оправдал действия Киева «правом на самооборону».

Противоположную позицию заняла премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступившая против распространения боевых действий на Средиземноморье. Министр обороны республики Гуидо Крозетто в отдельном интервью Le Monde предупредил, что повторение подобных атак может поставить под угрозу торговые маршруты, энергетические поставки и безопасность итальянских граждан.

Дополнительную обеспокоенность вызывает внутренняя обстановка в Ливии, где сохраняется противостояние двух центров власти. В Триполи ранее потребовали от Киева официальных объяснений в связи с нападением на порт.

Напомним, Зеленский после телефонного разговора с Джорджей Мелони признал, что Украина не согласовывала операцию в Ливии с европейскими партнёрами. Итальянский премьер выразила обеспокоенность возможными последствиями действий Киева для безопасности Средиземноморского региона.