Средние зарплаты более 500 тысяч рублей зафиксированы в девяти отраслях

Самая высокая средняя зарплата в России за январь–июль 2026 года оказалась у работников морского пастбищного рыбоводства — 1,27 миллиона рублей в месяц. Всего в стране насчитали девять направлений деятельности, где начисления сотрудникам превышали полмиллиона рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на изученные статистические данные.

Морское пастбищное рыбоводство предполагает выращивание мальков в искусственных условиях, их выпуск в морские водоёмы и последующий вылов подросшей рыбы. При расчёте средней зарплаты в этой сфере не учитывались субъекты малого предпринимательства.

Следом расположились финансовые направления. Сотрудники организаций, управляющих пенсионными фондами, получали в среднем 753 тысячи рублей в месяц, а компаний по управлению ценными бумагами — 662 тысячи.

В перестраховании средняя зарплата достигла 553 тысяч рублей, в управлении инвестиционными фондами — 539 тысяч. Ещё два направления с высокими доходами — управление фондами и страхование рисков. Там показатели составили 531 тысячу и 501 тысячу рублей соответственно.

В девятку вошли и сферы, не связанные напрямую с финансовым рынком. Так, сотрудникам холдинговых компаний в среднем начисляли 536 тысяч рублей ежемесячно, а работникам организаций, занимающихся проведением лотерей, — 533 тысячи.

При этом речь идёт именно о средней начисленной зарплате до вычета налогов. Статистика учитывает премии и другие выплаты, а также доходы руководителей и наиболее высокооплачиваемых сотрудников. Поэтому приведённые суммы не означают, что каждый работник перечисленных отраслей получает сопоставимые деньги.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил, что минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году увеличат как минимум до 35 тысяч рублей. Поручение президента Владимира Путина будет выполнено, а необходимые темпы роста уже предусмотрены проектом федерального бюджета.