Средняя страховая пенсия по старости для неработающих россиян в 2027 году увеличится на 2,4 тысячи рублей и достигнет 30,2 тысячи рублей в месяц. Выплаты планируют повысить дважды — в феврале и апреле. Об этом сообщили в Социальном фонде России (СФР).

Первую индексацию проведут 1 февраля на 6,8%, вторую — 1 апреля ещё на 3,3%. В отличие от действующего порядка, предусматривающего одно повышение в январе, новый механизм позволит пересчитывать страховые пенсии в два этапа в течение года.

«В результате двух повышений средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличится на 2,4 тыс. рублей в месяц и составит 30,2 тыс. Индексацию также получат работающие пенсионеры», — говорится в сообщении ведомства.

По расчётам Соцфонда, повышение затронет 37,5 миллиона получателей страховых пенсий. При этом общая численность пенсионеров в России в 2027 году составит около 43 миллионов человек. Конкретная прибавка для каждого гражданина будет зависеть от размера назначенной ему выплаты.

Февральскую индексацию рассчитают исходя из инфляции за 2026 год, а апрельское повышение будет связано с ростом доходов Социального фонда. Пока параметры заложены в проект бюджета СФР на 2027–2029 годы, поэтому окончательные показатели ещё могут уточняться.