Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в России за год увеличилась более чем на 10 тысяч рублей. В августе 2026 года показатель превысил 103 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

В августе 2026 года средняя зарплата составила 103 014 рублей. Годом ранее, в августе 2025-го, она находилась на уровне 92 866 рублей. Таким образом, за год показатель вырос на 10 148 рублей, или примерно на 10,9%.

Россияне считают бедностью доход ниже 49 тысяч рублей, а богатством — заработок от 950 тысяч в месяц. При этом представления о достатке заметно различаются в зависимости от возраста. Молодые люди до 35 лет считают бедным человека с доходом менее 43 тысяч рублей, а богатым — того, кто получает от 690 тысяч. У россиян старше 45 лет запросы значительно выше: 52 тысячи для бедности и 1,1 миллиона рублей для богатства.