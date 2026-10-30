Средства ПВО России за 12 часов уничтожили 113 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, атаки 30 октября затронули восемь регионов страны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской и Самарской областей», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 30 октября российские средства ПВО, по данным Минобороны, перехватили и уничтожили 1043 украинских беспилотника над 19 регионами страны. В числе территорий, где отражались атаки, назывались Московский регион, Белгородская, Брянская, Курская, Самарская и другие области.