Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября, 20:50

Средства ПВО России за 12 часов уничтожили 113 украинских беспилотников

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, атаки 30 октября затронули восемь регионов страны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской и Самарской областей», — сообщили в военном ведомстве.

Новости СВО 30 октября: ВС РФ наступают на Приколотное, «Солнцепёки» жгут бригаду ВСУ, Москва предупредила Киев перед встречей в ОАЭ
Новости СВО 30 октября: ВС РФ наступают на Приколотное, «Солнцепёки» жгут бригаду ВСУ, Москва предупредила Киев перед встречей в ОАЭ

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 30 октября российские средства ПВО, по данным Минобороны, перехватили и уничтожили 1043 украинских беспилотника над 19 регионами страны. В числе территорий, где отражались атаки, назывались Московский регион, Белгородская, Брянская, Курская, Самарская и другие области.

Больше новостей о работе противовоздушной обороны и атаках беспилотников — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar