Срочно покинуть пляжи: В Геленджике закрыли море из-за безэкипажных катеров
В Геленджике запретили выход в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров
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Выход в море для всех плавательных средств временно запретили в Геленджике из-за опасности атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.
Жителей и отдыхающих попросили покинуть пляжи и набережную, а также не оставаться на открытых участках возле побережья. Горожанам рекомендовали укрыться в подвалах, цокольных этажах или помещениях без окон. Тем, кто находится дома, следует перейти в комнату, окна которой не выходят на море
Использовать автомобиль в качестве укрытия нельзя. Власти также призвали очевидцев не снимать и не публиковать работу сил ПВО, беспилотники, их обломки, действия оперативных служб и средства защиты объектов.
Ограничения будут действовать до официального сообщения об отмене угрозы. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
Ранее, 8 сентября, в Геленджике уже запрещали выход в море из-за угрозы атаки БЭК. Тогда жителей и туристов также просили уйти с пляжей и набережной.
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