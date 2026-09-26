Срочно покинуть пляжи: В Геленджике закрыли море из-за безэкипажных катеров

Выход в море для всех плавательных средств временно запретили в Геленджике из-за опасности атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Жителей и отдыхающих попросили покинуть пляжи и набережную, а также не оставаться на открытых участках возле побережья. Горожанам рекомендовали укрыться в подвалах, цокольных этажах или помещениях без окон. Тем, кто находится дома, следует перейти в комнату, окна которой не выходят на море

Использовать автомобиль в качестве укрытия нельзя. Власти также призвали очевидцев не снимать и не публиковать работу сил ПВО, беспилотники, их обломки, действия оперативных служб и средства защиты объектов.

Ограничения будут действовать до официального сообщения об отмене угрозы. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее, 8 сентября, в Геленджике уже запрещали выход в море из-за угрозы атаки БЭК. Тогда жителей и туристов также просили уйти с пляжей и набережной.