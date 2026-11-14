Срок привлечения Марии Хачатурян к уголовной ответственности истёк ещё зимой, однако следствие продолжает сохранять введённые в отношении неё ограничения. Об этом ТАСС сообщил адвокат девушки Ярослав Пакулин.

Защитник пояснил, что на момент событий, связанных с убийством отца тремя сёстрами Хачатурян, Мария была несовершеннолетней. По его словам, в апреле Генпрокуратура России также потребовала устранить нарушения и прекратить уголовное дело, но следствие это требование не выполнило.

Ранее стало известно, что история сестёр Хачатурян, которые уже восемь лет находятся под уголовным преследованием после гибели отца, может получить развитие в ближайшие недели. До конца 2026 года следствие решит, прекращать ли преследование девушек или снова направить дело в прокуратуру с обвинительным заключением. Несмотря на долгие годы расследования, оно всё ещё не завершено. Адвокаты надеются на прекращение уголовного преследования, признав действия девушек необходимой обороной.