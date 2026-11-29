Мощный норд-ост обрушился на Черноморское побережье Кубани, где порывы ветра достигают 37 метров в секунду, или 133 километров в час. В Новороссийске зафиксировали 11 аварийных отключений электроснабжения, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Стихия валит деревья, срывает рекламные щиты и обрывает провода. С начала дня в систему «Безопасный город» поступили обращения по 72 адресам. Спасатели получили 19 заявок, 13 из которых уже отработаны. Коммунальщики устранили три аварийных отключения электричества, ещё восемь остаются в работе.

На трассе между Новороссийском и Кабардинкой, по сообщениям очевидцев, мощным порывом ветра опрокинуло грузовик. Непростая обстановка сложилась и в Геленджике, где скорость ветра достигает 34 метров в секунду. Местные жители сообщают о сорванных крышах и невозможности открыть входные двери из-за сильнейших порывов.

Ураганный ветер с порывами до 37 м/с обрушился на Черноморское побережье. Фото © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

При этом, согласно данным сервиса «Яндекс Погода», температура воздуха в Новороссийске составляет минус два градуса, а по ощущениям — минус 40. В ближайшие сутки ослабления ветра не ожидается. В Новороссийске продолжает действовать режим повышенной готовности, а власти призывают жителей и гостей города по возможности оставаться дома. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее Life.ru предупреждал о надвигающемся на юг России шторме. Из-за непогоды на отдельных участках федеральной трассы М-4 «Дон» между Геленджиком и Новороссийском ограничили движение грузовиков и автомобилей с высокой парусностью. На подъездах дежурят экипажи ДПС. В Крыму тем временем прогнозируют снег, гололедицу и опасное волнение моря.