У берегов Камчатки ожидается мощный шторм с волнами высотой до десяти метров и порывами ветра до 45 метров в секунду. Об опасных погодных явлениях предупредили специалисты Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Опасное волнение в Тихом океане прогнозируется уже днём 30 ноября. В ночь на 1 декабря шторм распространится на район Командорских островов, а к утру достигнет юго-западной части Берингова моря.

У корякского побережья Камчатки высота волн может достигать девяти метров. Наиболее сильные порывы ветра ожидаются на побережье Олюторского района.

В районе мыса Африка скорость ветра может достигать 43 метров в секунду. Непогода будет сопровождаться интенсивными осадками и метелью, из-за которой видимость местами сократится до 100–500 метров.

Спасатели готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Судоводителям рекомендовано учитывать штормовые предупреждения и соблюдать меры безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.