Юг России вскоре окажется во власти мощного шторма. В Новороссийске ожидают ураганный ветер с порывами до 37 метров в секунду, а в Крыму предупреждают о снеге, гололедице и опасном волнении моря. Из-за непогоды на трассе М-4 «Дон» уже ограничили движение части транспорта.

В Новороссийске продолжает действовать режим повышенной готовности, сообщил в телеграм-канале глава города Андрей Кравченко. По прогнозам синоптиков, с 29 ноября по 1 декабря северо-восточный ветер будет усиливаться до 35–37 м/с. Такие порывы способны повреждать кровли, рекламные конструкции и другие объекты городской инфраструктуры.

Первые ограничения затронули автомобилистов. На трассе М-4 «Дон» временно запретили движение грузовиков и машин с высокой парусностью между Геленджиком и Новороссийском. Со стороны Геленджика ограничения действуют на участке с 1518-го по 1521-й километр, а со стороны Новороссийска — на 1536-м. На подъездах дежурят сотрудники ДПС.

В Крыму штормовое предупреждение действует 29 и 30 ноября. По данным регионального МЧС, скорость северо-восточного ветра составит 15–20 м/с, местами порывы достигнут 25–27 м/с. На отдельных территориях ожидается снег, а дороги может покрыть гололедица. В Ялте и Алуште уже наблюдается сильное волнение моря, волны накатывают на набережные и пирсы.

Спасатели призывают жителей полуострова отказаться от прогулок у моря и походов в горы. Особую осторожность следует проявлять возле деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Автомобилистам рекомендуют по возможности не пользоваться горными перевалами.

Жителям Новороссийска также в МЧС советуют без необходимости не выходить из дома, плотно закрыть окна и убрать с балконов предметы, которые может унести ветром. На улице нельзя укрываться под деревьями, возле остановок и неустойчивых конструкций. Машины лучше парковать вдали от зданий и крупных деревьев.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112. Городские службы Новороссийска переведены в режим повышенной готовности для оперативного устранения возможных последствий стихии.

Ранее Life.ru писал, что непогода нарушила движение поездов в Крым и обратно. 25 ноября из-за упавших на линии электропередачи деревьев в Рязанской области задержались семь пассажирских поездов «Таврия». Максимальное отставание от расписания достигло 11 часов.