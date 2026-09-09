США будут бомбить Донецк, а потом и Киев: Названы сбывающиеся пророчества старца Зосимы
Зампред ВРНС Иванов: Пророчества старца Зосимы из XX века сбываются всё чаще
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пророчества старца Зосимы, звучавшие ещё в конце XX века, начинают находить отражение в современных событиях, заявил в беседе с Life.ru заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
«Мы с вами живём во время, когда пророчества старца Зосимы, звучавшие ещё в конце прошлого века, начинают сбываться буквально на наших глазах. Речь не о мистике, а о реальных процессах, которые он предвидел, имея дар прозорливости от Бога», — заявил Иванов.
По его словам, предсказание о том, что «всё рухнет и развалится на части», сегодня выглядит уже не предупреждением, а описанием происходящего. В качестве признаков этого он назвал расколы в обществе, усиление радикализма и попытки дестабилизировать ситуацию извне.
Иванов также считает, что начинает проявляться пророчество о падении и разложении западных стран. По его мнению, об этом свидетельствуют духовный кризис, отказ от традиционных ценностей и рост агрессии в Европе и США.
Весь мир стоит на пороге великих потрясений. И, как предупреждал старец Зосима, спасение для России — в православии, пока мы не потеряли веру. Если же мы откажемся от этого стержня, то, по его словам, страна может «истощиться и исчезнуть
Он призвал воспринимать слова старца не только как предсказание внешних событий, но и как предупреждение о необходимости внутреннего выбора. По мнению Иванова, избежать наиболее опасных сценариев можно благодаря отказу от раздоров, возвращению к вере и покаянию.
Среди пророчеств, исполнение которых, как считает эксперт, ещё может произойти, он назвал несколько высказываний старца:
- «Сначала американцы будут бомбить Донецк, а со временем и Киев».
- «Дух Руси могучий, непобедимый!.. Медведь-то русский спит-спит, терпит-терпит, но уж как проснётся, как в лапу дубину возьмёт, как раскрутится, то вся масонская Европа полетит от этой дубины русской».
- «Католический Запад наступает на Святую Русь. Снова каркает вороньё. Хотят разрушить и уничтожить веру, посеять в душах неверие, беспомощность, растерянность. А мы ответим им так: «С нами Бог! — враг нам не страшен! С нами Пресвятая Богородица и все святые угодники Божии!» Не отдадут Они на поругание Святую Русь! Это Дом Богородицы! Святая Русь одолеет своих врагов с Божией помощью!»
Ранее военкор Дмитрий Стешин связал повреждение монастыря в Донбассе после атаки беспилотников с пророчествами старца Зосимы. По словам журналиста, увиденное в Свято-Успенской Николо-Васильевской обители напомнило ему предсказание об «огненной колеснице», которая должна была добраться до России. Стешин также упомянул пророчество о «чёрной туче», которую старец связывал с бандеровским движением и враждебностью ко всему русскому. Несмотря на повреждения, насельники продолжили оставаться в монастыре.
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