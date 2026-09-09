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Опубликовано 9 сентября, 07:12

«Зосима всё знал»: Военкор заявил, что предсказания старца сбываются «одно за другим»

Военкор Стешин заявил о сбывающихся предсказаниях старца Зосимы «одно за другим»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Военный корреспондент Kp.ru. Дмитрий Стешин посетил Свято-Успенскую Николо-Васильевскую обитель в Донбассе и рассказал о последствиях недавней атаки беспилотников. По его мнению, происходящее напоминает предсказания почитаемого православного старца Зосимы.

«Старец оставил нам предсказания, ещё из самого конца 20-го века, и они сбываются неумолимо, одно за другим», — сказал он.

Монастырь, основанный старцем Зосимой, подвергся атаке украинских беспилотников. В результате налёта стены обители получили серьёзные повреждения, однако, как отмечает Стешин, произошедшее не сломило дух её насельников. Военкор связал последствия удара с одним из пророчеств подвижника. В нём упоминалась «огненная колесница», которая должна была добраться до России. По словам журналиста, увиденное им в обители он воспринимает как исполнение этих слов.

Отдельно Стешин напомнил о другом предсказании Зосимы, посвящённом будущему Украины. Старец говорил о приближении «чёрной тучи» и связывал её с бандеровским движением и враждебностью ко всему русскому. При этом, как подчёркивает корреспондент, атаки не заставили обитателей монастыря покинуть его. Несмотря на повреждения, в обители продолжают находиться женщины, пожилые люди и другие насельники. Нынешний период противостояния подходит к завершению. Эту мысль он также связал с наследием старца, отметив, что Зосима, по его словам, заранее знал об окончании «времени бесов».

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Ранее сообщалось, что перед смертью в 2002 году Зосима, по словам журналиста, предупреждал о грядущих масштабных гонениях на православную церковь. Позднее основанная им обитель на Донбассе оказалась в зоне боевых действий и подвергалась регулярным артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ.

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Милена Скрипальщикова
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