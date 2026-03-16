Обнародовано главное пророчество старца Илия об СВО спустя год после его смерти

Православные верующие вспоминают схиархимандрита Илия (Ноздрина), духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который ушёл из жизни год назад. О последних годах его жизни рассказал заведующий отделом по связям с РПЦ Института стран СНГ и глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

По его словам, несмотря на преклонный возраст и болезни, старец продолжал принимать людей и духовно поддерживать своих учеников. Фролов отметил, что отец Илий до последних лет сохранял активное служение и не прекращал общения со своими духовными чадами. Собеседник АиФ также рассказал, что подвижник внимательно следил за событиями, связанными со специальной военной операцией. Он часто молился и говорил о будущем страны, вспоминая о России в беседах с учениками.

По словам Фролова, старец делился снами и видениями, которые, по его утверждению, были связаны с происходящими событиями. Этими рассказами он делился с послушниками, передавая им свои духовные размышления.

«Во сне ему были видения об СВО, с каких позиций и куда нужно наносить удары, где у противника важные позиции. Он просыпался, сообщал об этом послушникам и они передавали эту информацию нашим военным. Все данные оказывались очень полезными, удары были точными», — поделился Фролов.

Фролов добавил, что схиархимандрит был уверен в победе России и неоднократно говорил об этом своим духовным чадам. В последние месяцы жизни он призывал верующих чаще молиться, делать поклоны и читать особые молитвы.

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) считался одним из самых известных православных старцев современной России. С конца 1980-х годов он исполнял роль духовника «Оптиной пустыни», способствуя восстановлению монастыря после 65-летнего запустения. В 2010 году он был возведён в сан схиархимандрита и стал духовным наставником патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он скончался в ночь на 15 марта 2025 года в возрасте 93 лет. 18 марта Илия похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни.