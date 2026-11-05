Вместо масштабных многосторонних переговоров — серия отдельных встреч, причём американские представители участвовали в них дистанционно. Именно в таком формате прошли технические консультации по украинскому урегулированию в Брюсселе с участием представителей Евросоюза, НАТО и ряда западных стран. Об этом сообщил брюссельский портал Rapporteur.

По информации издания, в консультациях участвовали представители Еврокомиссии, НАТО, США, Германии, Франции, Великобритании, Всемирного банка и Украины. При этом общей встречи всех делегаций не проводилось: стороны общались в отдельных форматах. Вашингтон подключился к обсуждениям удалённо.

«Вместо общей встречи переговоры состояли из серии отдельных консультаций между делегациями», — сообщил портал.

Еврокомиссию на мероприятии представлял глава кабинета председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен Бьёрн Зайберт, украинскую делегацию — Рустем Умеров. Одной из тем консультаций стало послевоенное восстановление Украины, о чём позднее сообщила сама Еврокомиссия.

Вопросы так называемых гарантий безопасности для Киева решили перенести на четверг. Их планируют обсудить в рамках аналогичных технических консультаций в штаб-квартире НАТО. Встреча должна пройти накануне ожидаемого нового раунда переговоров в Абу-Даби.

Таким образом, участники пока ограничились техническими обсуждениями и обменом позициями, а ключевые вопросы безопасности оставили для дальнейших контактов.

Ранее Life.ru писал, что спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассказал о планах Вашингтона создать долгосрочную систему безопасности для Украины. По его словам, американская администрация стремится не только остановить боевые действия, но и выработать механизмы, которые не позволят конфликту вспыхнуть вновь. Следующий раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины ожидается 10–11 ноября в Абу-Даби.