США и Украина заключили первую сделку фонда по добыче полезных ископаемых

Американо-украинский инвестиционный фонд заключил первую сделку в сфере критически важных полезных ископаемых. Проекты планируют развивать на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на главу инвестиционного направления Американской корпорации международного развития (DFC) Конора Коулмана.

Фонд направит около $30 млн в совместную инвестиционную платформу с группой компаний BGV. Её основал предприниматель Геннадий Буткевич, который также является совладельцем украинской сети супермаркетов АТБ. На первом этапе стороны займутся проектами по добыче сырья на ранних стадиях.

В число приоритетных направлений вошли месторождения редкоземельных элементов, урана, бериллия и циркония. Коулман отметил, что эти виды сырья входят в американский список критически важных полезных ископаемых.

Общий объём проектов американо-украинского фонда сейчас составляет около $70 млн. Помимо добычи сырья, стороны финансируют энергетику и инфраструктуру. Ещё два новых проекта предусматривают укрепление систем электро- и теплоснабжения Украины перед зимним периодом. Всего фонд заключил уже шесть сделок.

Фонд создали в рамках соглашения США и Украины о полезных ископаемых. Оно предусматривает инвестиции в пять стратегических направлений, включая добычу сырья, энергетику и инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что Украина намерена передать администрации президента США Дональда Трампа и Конгрессу перечень российских компаний, судов и физических лиц, против которых Киев предлагает ввести новые санкции. В число приоритетов украинская сторона включила предприятия, связанные с производством компонентов для российской спутниковой системы, а также суда, которые западные страны относят к так называемому теневому флоту. Киев также добивается реакции США на удары по объектам американских компаний на территории Украины. Администрация Трампа должна до 18 октября определить, какие российские организации могут попасть под ограничения в рамках закона имени сенатора Линдси Грэма*.

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