США не присоединились к антироссийскому заявлению по Украине в ООН

США не вошли в число 39 стран, поддержавших совместное заявление Украины и Евросоюза перед заседанием Совбеза ООН 23 сентября 2025 года. Список участников опубликовал украинский МИД, он также приведён в описании выступления на ресурсе ООН.

Документ представили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Его авторы обвинили Россию в нарушении Устава ООН и призвали к установлению «справедливого и прочного мира». К заявлению присоединились преимущественно европейские государства. Среди других подписантов были Австралия, Канада, Япония и Новая Зеландия.

Соединённых Штатов в списке не оказалось. Документ также не поддержала ни одна страна Африки или Южной Америки.

В августе 2026 года Life.ru рассказывал, что другое заявление по Украине с критикой России поддержали лишь 50 из 193 стран — членов ООН. США к нему также не присоединились.