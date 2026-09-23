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Опубликовано 23 сентября, 16:36

США не присоединились к антироссийскому заявлению по Украине в ООН

Обложка © freepik / wirestock

Обложка © freepik / wirestock

США не вошли в число 39 стран, поддержавших совместное заявление Украины и Евросоюза перед заседанием Совбеза ООН 23 сентября 2025 года. Список участников опубликовал украинский МИД, он также приведён в описании выступления на ресурсе ООН.

Документ представили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Его авторы обвинили Россию в нарушении Устава ООН и призвали к установлению «справедливого и прочного мира». К заявлению присоединились преимущественно европейские государства. Среди других подписантов были Австралия, Канада, Япония и Новая Зеландия.

Соединённых Штатов в списке не оказалось. Документ также не поддержала ни одна страна Африки или Южной Америки.

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В августе 2026 года Life.ru рассказывал, что другое заявление по Украине с критикой России поддержали лишь 50 из 193 стран — членов ООН. США к нему также не присоединились.

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Татьяна Миссуми
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