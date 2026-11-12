Попытка Вашингтона усилить экономическую блокаду Ирана столкнулась с неожиданным препятствием: соседние страны не захотели перекрывать торговые пути в угоду американским властям. Турция, Ирак и Пакистан отказались полностью закрывать пограничные переходы, несмотря на многонедельное дипломатическое давление. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на иракских и американских чиновников.

По данным издания, администрация Дональда Трампа рассчитывала практически изолировать Иран от внешней торговли. После морской блокады и ограничений, серьёзно затронувших авиационное сообщение, сухопутные маршруты остались одним из важнейших каналов поступления товаров в исламскую республику.

Однако убедить соседей Тегерана американским дипломатам так и не удалось. В Анкаре отказались существенно менять действующий порядок пересечения границы, а Багдад и Исламабад ограничились временными мерами на отдельных пунктах пропуска.

Главная причина сопротивления — опасения за собственную экономику. В Турции, Ираке и Пакистане считают, что полное перекрытие границ ударит не только по Ирану, но и по торговле приграничных районов. Кроме того, власти опасаются протестов местных жителей и столкновений с контрабандистскими группировками, для которых приграничные маршруты служат источником дохода.

Особенно сложная ситуация складывается в Ираке, который поддерживает тесные торговые отношения с Ираном. По информации NYT, американские представители регулярно обсуждают с Багдадом закрытие пограничных переходов, однако иракские власти не готовы выполнять эти требования в полном объёме.

На фоне дипломатических неудач США объявили о создании специальной группы Iron Gate («Железные ворота») под эгидой Центрального командования американских вооружённых сил. В её задачи входит противодействие перевозке вооружений, товаров двойного назначения, подсанкционной продукции и незаконным финансовым потокам через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

При этом даже появление нового механизма давления пока не решает главную проблему Вашингтона: без согласия соседних государств полностью перекрыть наземные торговые маршруты Тегерана будет крайне сложно.

Ранее Life.ru писал, что Иран выдвинул Вашингтону семь условий для возобновления переговоров и открытия Ормузского пролива. Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что дальнейшее развитие ситуации зависит от готовности американской стороны принять требования Тегерана. Главными препятствиями на пути к соглашению он назвал взаимное недоверие и попытки США навязать Ирану дополнительные условия.