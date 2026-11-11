Американская авиабаза в Великобритании могла стать целью масштабной террористической атаки, которую, по версии следствия, готовили сразу три человека. Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданам Ирана и Ирака, связав их с подготовкой нападения на военный объект Фэрфорд, где размещались американские военнослужащие и авиация. Всего фигурантам вменяют причастность почти к 20 атакам и попыткам нападений в Европе и Соединённых Штатах.

Как сообщили в Минюсте США, обвинения предъявлены гражданину Ирака и Ирана Мухаммеду Бакеру Сааду Дауду ас-Саади, гражданину Ирана Мохсену Мохаджери и гражданину Ирака Мухаммеду Али аль-Хасани. По версии американских правоохранителей, все трое действовали в интересах проиранских структур — группировки «Катаиб Хезболлах» и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Особое внимание следствие уделяет предполагаемой подготовке нападения на авиабазу Королевских ВВС Великобритании Фэрфорд в сентябре 2026 года. По данным американской стороны, организацией операции занимался аль-Хасани, который находился в Иране вместе с Мохаджери. Для реализации плана, как утверждается, они использовали сеть сообщников на территории Великобритании.

Подготовка, согласно материалам дела, началась ещё в августе. Один из предполагаемых участников получил деньги за наблюдение за периметром военного объекта и передавал заказчику видеозаписи территории. Позднее сообщники приобрели несколько фургонов и топливные ёмкости, а машины снабдили специальными наклейками, имитирующими обозначения компаний по доставке топлива и обслуживанию бассейнов.

26 сентября три фургона направились в сторону авиабазы. Однако как минимум два автомобиля столкнулись с дорожным блокпостом и не смогли продолжить движение по запланированному маршруту. Утром следующего дня британские правоохранители обнаружили все три машины и задержали находившихся в них людей.

Отдельно американские следователи указали на роль ас-Саади, который на тот момент находился в тюрьме Нью-Йорка в ожидании суда по другим обвинениям. По версии следствия, он продолжал координировать действия сообщников через родственников, передавая зашифрованные сообщения во время телефонных разговоров.

В общей сложности фигурантам предъявили обвинения по восьми пунктам, включая сговор с целью оказания материальной поддержки террористическим организациям, финансирование терроризма и подготовку нападений. По отдельным эпизодам обвиняемым грозит пожизненное заключение. При этом американское ведомство подчёркивает, что речь идёт об обвинениях, а окончательную оценку доказательствам предстоит дать суду.