США обвинили троих человек в подготовке теракта на авиабазе в Британии
Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Американская авиабаза в Великобритании могла стать целью масштабной террористической атаки, которую, по версии следствия, готовили сразу три человека. Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданам Ирана и Ирака, связав их с подготовкой нападения на военный объект Фэрфорд, где размещались американские военнослужащие и авиация. Всего фигурантам вменяют причастность почти к 20 атакам и попыткам нападений в Европе и Соединённых Штатах.
Как сообщили в Минюсте США, обвинения предъявлены гражданину Ирака и Ирана Мухаммеду Бакеру Сааду Дауду ас-Саади, гражданину Ирана Мохсену Мохаджери и гражданину Ирака Мухаммеду Али аль-Хасани. По версии американских правоохранителей, все трое действовали в интересах проиранских структур — группировки «Катаиб Хезболлах» и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Особое внимание следствие уделяет предполагаемой подготовке нападения на авиабазу Королевских ВВС Великобритании Фэрфорд в сентябре 2026 года. По данным американской стороны, организацией операции занимался аль-Хасани, который находился в Иране вместе с Мохаджери. Для реализации плана, как утверждается, они использовали сеть сообщников на территории Великобритании.
Подготовка, согласно материалам дела, началась ещё в августе. Один из предполагаемых участников получил деньги за наблюдение за периметром военного объекта и передавал заказчику видеозаписи территории. Позднее сообщники приобрели несколько фургонов и топливные ёмкости, а машины снабдили специальными наклейками, имитирующими обозначения компаний по доставке топлива и обслуживанию бассейнов.
26 сентября три фургона направились в сторону авиабазы. Однако как минимум два автомобиля столкнулись с дорожным блокпостом и не смогли продолжить движение по запланированному маршруту. Утром следующего дня британские правоохранители обнаружили все три машины и задержали находившихся в них людей.
Отдельно американские следователи указали на роль ас-Саади, который на тот момент находился в тюрьме Нью-Йорка в ожидании суда по другим обвинениям. По версии следствия, он продолжал координировать действия сообщников через родственников, передавая зашифрованные сообщения во время телефонных разговоров.
В общей сложности фигурантам предъявили обвинения по восьми пунктам, включая сговор с целью оказания материальной поддержки террористическим организациям, финансирование терроризма и подготовку нападений. По отдельным эпизодам обвиняемым грозит пожизненное заключение. При этом американское ведомство подчёркивает, что речь идёт об обвинениях, а окончательную оценку доказательствам предстоит дать суду.
Ранее Life.ru писал, что двум британцам предъявили обвинения по делу об инциденте возле авиабазы Фэрфорд. Следствие заподозрило их в причастности к подозрительной операции с тремя фургонами, в которых находились ёмкости с бензином.