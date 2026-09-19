США одобрили продажу Украине средств ПВО и боеприпасов на $2,68 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине средств противовоздушной обороны и боеприпасов на общую сумму $2,68 млрд. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Согласно документу, украинские власти запросили возможность приобретения аналогов ракет к системам ПВО С-300, ракет GAM-67, ракетных систем увеличенной дальности с лазерным наведением, самоходных пусковых установок, систем обнаружения БПЛА, комплектов для модернизации мобильных пусковых установок, а также сопутствующего оборудования и услуг по ремонту и обслуживанию.

В Госдепе подчеркнули, что речь идёт об изделиях, не относящихся к основным образцам военной техники и вооружений. В ведомстве исходят из того, что вооружения будут оплачены за счёт средств, переданных Киеву европейскими странами, а также администрацией экс-президента США Джо Байдена по механизму Foreign Military Financing, который предполагает предоставление иностранным государствам грантов и кредитов для закупок американского вооружения.

Ранее Life.ru писал, что Польша стала частью коалиции Украины по созданию аналога Patriot. Премьер-министр Дональд Туск назвал участие Варшавы частью крупного проекта. Проект общеевропейской системы противоракетной обороны Freya был запущен на саммите «коалиции желающих» в Париже. Помимо Украины, участниками стали Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания.