США подтвердили снятие санкций с белорусских «Лакокраски» и «Беллесбумпрома»
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rostislav Ageev
Минфин США официально подтвердил снятие санкций с двух белорусских компаний — ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром». Обе организации исключены из списка Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Соответствующе
ОАО «Лакокраска» находится в Лиде. Государственный концерн «Беллесбумпром» объединяет предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности республики.
Напомним, это решение было анонсировано спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом. По словам дипломата, Минск и Вашингтон продолжат консультации по теме.
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