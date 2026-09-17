США подтвердили снятие санкций с белорусских «Лакокраски» и «Беллесбумпрома»

Минфин США официально подтвердил снятие санкций с двух белорусских компаний — ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром». Обе организации исключены из списка Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Соответствующе

ОАО «Лакокраска» находится в Лиде. Государственный концерн «Беллесбумпром» объединяет предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности республики.

Напомним, это решение было анонсировано спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом. По словам дипломата, Минск и Вашингтон продолжат консультации по теме.