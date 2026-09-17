Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 18:31

США подтвердили снятие санкций с белорусских «Лакокраски» и «Беллесбумпрома»

Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rostislav Ageev

Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rostislav Ageev

Минфин США официально подтвердил снятие санкций с двух белорусских компаний — ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром». Обе организации исключены из списка Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Соответствующе

ОАО «Лакокраска» находится в Лиде. Государственный концерн «Беллесбумпром» объединяет предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности республики.

Сигнал для России: Профессор объяснил, почему США решили снять санкции с Белоруссии
Сигнал для России: Профессор объяснил, почему США решили снять санкции с Белоруссии

Напомним, это решение было анонсировано спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом. По словам дипломата, Минск и Вашингтон продолжат консультации по теме.

Самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • США
  • Белоруссия
  • минфинсша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar