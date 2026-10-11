Сделка США с Россией во дизельному топливу — это логичный шаг для Штатов. Об этом заявил спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура. По его мнению, Вашингтон хочет сдержать рост цен и показать избирателям, что способен обеспечить их более дешёвым топливом.

«Правительству США необходимо продемонстрировать избирателям, что оно способно обеспечить их более дешёвым топливом. Только глупец ставит идеологию выше экономики собственной страны, особенно в противостоянии сверхдержав», — заявил Окамура порталу Idnes.

Он добавил, что страны должны прежде всего защищать собственные интересы.

«У США нет друзей, у них есть только интересы. И мы должны поступать аналогично — действовать исключительно в интересах нашей страны и её граждан, а не в интересах кого-либо другого», — подчеркнул спикер.

Окамура связал договорённость с ростом цен на энергоносители после блокады Ормузского пролива. По его словам, атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы усугубили кризис.

Глава МИД Чехии Петр Мацинка отметил, что Трамп, возможно, решил использовать экономическое сотрудничество с Россией вместо одних лишь санкций. Он выразил надежду, что договорённость поможет приблизить мирное соглашение, но признал, что конкретные уступки Москвы пока неизвестны.

Ранее Life.ru сообщал о договорённости президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по поставкам российского дизельного топлива. По словам президента США, Россия сначала направит на мировой рынок более 300 тысяч тонн горючего, а затем нарастит экспорт. Трамп рассчитывает, что дополнительные объёмы помогут снизить цены на топливо в США и других странах.