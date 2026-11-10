В американском штате Техас строят предприятие, где планируют еженедельно выращивать до 300 миллионов мух для борьбы с опасным паразитом. Министерство сельского хозяйства США направило на проект более 690 миллионов долларов. Информацию о расходах содержат данные американского правительства.

На новом заводе будут разводить новосветских мясных мух, личинки которых проникают в открытые раны и питаются живыми тканями. Эти насекомые особенно опасны для сельскохозяйственных животных, хотя паразит способен поражать и людей.

Американские специалисты намерены бороться с распространением вредителя с помощью самих мух. Для этого насекомых сначала выращивают в специальных условиях, а затем облучают, чтобы лишить их способности размножаться. После такой обработки мух выпускают в естественную среду, где они участвуют в спаривании, но не дают потомства. Этот метод помогает постепенно сокращать популяцию паразита.

Строительство завода стартовало в апреле на авиабазе Мур в Техасе. Предприятие станет единственным действующим в США производством, которое будет выпускать стерильных мух для борьбы именно с этим видом паразитов.

По планам американского Минсельхоза, к концу 2027 года завод должен выйти на производство 100 миллионов стерильных мух в неделю. Ещё через год, к концу 2028-го, объёмы планируют увеличить втрое — до 300 миллионов насекомых еженедельно.