Вэнс пошутил, что демократы отправили к нему комаров-беспилотников
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления перед сторонниками в Северной Каролине пошутил, что кружащие вокруг него комары могут быть беспилотниками, созданными Демократической партией.
«Здесь комары летают вокруг меня», — обратил внимание политик на назойливых насекомых, мешавших ему во время митинга.
Вэнс решил обыграть ситуацию и в шутку предположил, что комаров могли направить к нему политические оппоненты.
«Думаю, это дроны, оплаченные демократами. Не знал, что у них есть такая технология», — сказал американский вице-президент.
Ранее Life.ru сообщал, что Вэнс раскритиковал европейские страны из-за ситуации вокруг спутниковой связи Starlink. По словам американского вице-президента, европейские государства стремятся пользоваться услугами SpaceX Илона Маска, но одновременно ведут регуляторную борьбу против его компании. Политик указал на зависимость Европы от американских технологий.