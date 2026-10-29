Вэнс пошутил, что демократы отправили к нему комаров-беспилотников

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления перед сторонниками в Северной Каролине пошутил, что кружащие вокруг него комары могут быть беспилотниками, созданными Демократической партией.

«Здесь комары летают вокруг меня», — обратил внимание политик на назойливых насекомых, мешавших ему во время митинга.

Вэнс решил обыграть ситуацию и в шутку предположил, что комаров могли направить к нему политические оппоненты.

«Думаю, это дроны, оплаченные демократами. Не знал, что у них есть такая технология», — сказал американский вице-президент.