США предложили $5 млрд на восстановление энергетики Ближнего Востока

Вашингтон готов внести $5 млрд в новый фонд для финансирования восстановления энергетической инфраструктуры стран Ближнего Востока. По данным The Wall Street Journal, из этих средств также планируется создать инфраструктуру, которая снизит зависимость поставок нефти и газа от Ормузского пролива.

Согласно плану американского лидера Дональда Трампа, восемь партнёров США в регионе — Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ирак и Иордания — должны внести соразмерную сумму, чтобы общий размер фонда составил $10 млрд. Стороны ещё обсуждают детали, и пока неясно, присоединятся ли к инициативе другие страны.

Как отмечает издание, такой шаг представляет собой «негласное признание того, что длящийся семь месяцев конфликт потряс мировой энергетический рынок и уничтожил региональные трубопроводы и НПЗ, восстановление которых будет дорого стоить».

Ранее иранские военные заявили о получении сведений о подготовке США к скорому возобновлению боевых действий против Исламской Республики. Сообщение распространил центральный штаб «Хатам аль-Анбия» Вооружённых сил страны. В Тегеране считают, что Вашингтон намерен продолжить операцию, чтобы скрыть предыдущие неудачи и добиться успехов на поле боя.