США приценились к звёздным войнам: Хегсет раскрыл планы Пентагона

Вооружённые силы Соединённых Штатов оценивают возможную стоимость окололунных и орбитальных военных средств. С таким об этом заявил шеф Минвойны США Пит Хегсет, выступая в академии ВВС в Колорадо.

По его словам, Вашингтон пытается заранее понять, какие технологии потребуются американским военным в будущих конфликтах и какие расходы необходимо учитывать при планировании бюджета.

«Мы заглядываем в будущее на пять, 10, 15, 20 лет, чтобы узнать, что вам понадобится. Какие окололунные системы, космические системы, подземные, подводные. Как нам подготовить сегодняшний бюджет к завтрашним сражениям», — подчеркнул министр.

Напомним, ранее Пит Хегсет сообщил о запуске проекта «Меридиан», целью которого является изучение военных действий будущего. Его участники должны определить перспективные направления и технологии — от подземных операций до окололунного пространства. На подготовку рекомендаций отведено 120 дней. Одним из руководителей проекта назначен американский миллиардер Илон Маск.