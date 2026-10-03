США приценились к звёздным войнам: Хегсет раскрыл планы Пентагона
Пентагон оценивает возможную стоимость окололунного и орбитального оружия
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Вооружённые силы Соединённых Штатов оценивают возможную стоимость окололунных и орбитальных военных средств. С таким об этом заявил шеф Минвойны США Пит Хегсет, выступая в академии ВВС в Колорадо.
По его словам, Вашингтон пытается заранее понять, какие технологии потребуются американским военным в будущих конфликтах и какие расходы необходимо учитывать при планировании бюджета.
«Мы заглядываем в будущее на пять, 10, 15, 20 лет, чтобы узнать, что вам понадобится. Какие окололунные системы, космические системы, подземные, подводные. Как нам подготовить сегодняшний бюджет к завтрашним сражениям», — подчеркнул министр.
Напомним, ранее Пит Хегсет сообщил о запуске проекта «Меридиан», целью которого является изучение военных действий будущего. Его участники должны определить перспективные направления и технологии — от подземных операций до окололунного пространства. На подготовку рекомендаций отведено 120 дней. Одним из руководителей проекта назначен американский миллиардер Илон Маск.
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