США продлили разрешение на операции с зарубежными объектами «Лукойла»

Министерство финансов США продлило до 24 апреля 2027 года разрешение на проведение отдельных операций с зарубежными объектами российской нефтяной компании «Лукойл». Соответствующее решение, несмотря на действующие американские санкции, содержится в генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Документ позволяет продолжать приобретение товаров и услуг на объектах компании, расположенных за пределами России. Речь идёт об ограниченном перечне операций, необходимых для обслуживания и функционирования зарубежных розничных объектов «Лукойла».

Ранее аналогичное разрешение действовало до 29 октября 2026 года. Таким образом, Вашингтон, согласно опубликованному сообщению, увеличил срок его действия почти на шесть месяцев.

При этом продление лицензии не означает отмены санкций против российской компании. Разрешение касается только определённых финансовых операций и не предусматривает полного восстановления деятельности «Лукойла» без американских ограничений.

Предыдущая редакция документа допускала обслуживание, эксплуатацию и завершение работы зарубежных автозаправочных станций компании. Американский Минфин объяснял эти исключения необходимостью минимизировать последствия санкций для потребителей.

Ранее Life.ru сообщал, что американский Минфин продлил разрешение на переговоры о продаже зарубежных активов «Лукойла». Лицензия позволяла обсуждать передачу Lukoil International GmbH и принадлежащих ей предприятий потенциальным покупателям. Срок действия соответствующего документа неоднократно переносился.