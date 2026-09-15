Американские военные планируют сократить количество танков Abrams в подразделениях Национальной гвардии США. Причиной пересмотра программы называют опыт применения этой техники в украинском конфликте.

Как пишет Military Watch Magazine, проблемы с уязвимостью машин на поле боя показали необходимость уменьшить зависимость армии от тяжёлой бронетехники. В публикации отмечается, что выводы были сделаны после анализа боевого применения Abrams.

«Информация об уязвимости танков Abrams на полях украинского конфликта подтвердила выводы о том, что армия должна как можно скорее сократить свою зависимость от этой бронетехники», — говорится в материале.

Теперь американское командование делает больший акцент на мобильные подразделения, беспилотные системы и ведение боя в рассредоточенном формате. Такой подход должен повысить гибкость частей на современном поле боя.

Ранее США передали Украине 31 танк Abrams M1A1. В ходе боевых действий эти машины столкнулись с проблемами из-за угроз со стороны беспилотников и других средств поражения.

По мнению авторов публикации, изменение структуры подразделений связано с попыткой адаптировать армию к новым условиям, где большую роль играют разведывательные системы и дроны.

При этом Abrams остаются на вооружении американских войск, однако их роль в будущих конфликтах может измениться в пользу более лёгких и мобильных решений.

Ранее Life.ru писал, что армия России является единственным соперником США в ядерных вооружениях. В американском журнале также утверждалось, что украинские военные также освоили новые технологии и адаптировались к современным условиям боевых действий.